На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился уже 61 человек

На круизном теплоходе Diamond Express, стоящем на карантине в гавани японского города Иокогама, число инфицированных коронавирусом, вызывающим новый вид пневмонии, только за один день увеличилось более чем на 40 и достигло 61. Эти случаи были выявлены в результате выборочного тестирования 273 человек, у которых либо замечены подозрительные симптомы, либо были контакты с теми, у кого наблюдаются такие симптомы, сообщило министерство здравоохранения Японии в пятницу, 7 февраля.

По данным ведомства, в 21 случае коронавирус выявлен у граждан Японии. В японском Минздраве сказали, что тестирование людей на Diamond Princess будет продолжено в случае выявления лиц с симптомами вируса. Новые пациенты будут отправлены в больницы в Токио и других городов страны.

Теплоход Diamond Princess с 3 февраля находится на двухнедельном карантине в гавани Иокогамы, куда он возвратился после того, как в Гонконге в ходе круиза сошел на берег мужчина, у которого был диагностирован коронавирус. (DW)