На кокусах Демпартии США в Айове Пит Буттиджич обошел Берни Сандерса

Демократической партии США удалось подвести итоги собраний активистов (кокусов) в штате Айова к концу третьего дня после их проведения. 38-летний Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана по результатам обработки 100 процентов участков получил 26,2 процента голосов, сообщили в Демпартии в четверг, 6 февраля. Вскоре после оглашения итогов победитель кокусов партии в Айове призвал сторонников «прокладывать смелый новый курс для страны» и «подать голос», чтобы объединиться и победить действующего президента Дональда Трампа.

Ближайший соперник Буттиджича, 78-летний сенатор от Вермонта Берни Сандерс набрал 26,1 процента. Тройку лидеров замкнула сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен с 18 процентами голосов. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, считавшийся одним из фаворитов, занял лишь четвертую позицию (15,8 процента голосов). Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар набрала 12,3 процента.