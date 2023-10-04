В результате аварии китайской подводной лодки в Желтом море на ее борту погибли 55 военных моряков, об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на отчет британской разведывательной службы.

По данным разведки, катастрофа произошла 21 августа. Китайская подводная лодка попала в ловушку из цепей и якорей, предназначенной для американских субмарин. В результате этого 55 китайских подводников погибли. Среди погибших 22 офицера, семь курсантов, девять старшин и 17 матросов. Также погиб и капитан субмарины.

Издание подчеркивает, что независимого подтверждения гибели подводной лодки в настоящее время нет. В свою очередь, в КНР назвали полностью ложными предположения о катастрофе субмарины. На Тайване также не поддержали версию об аварии подводной лодки.