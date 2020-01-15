На гонках «Формулы-1» в Баку может увеличиться количество трибун

В этом году на гонках «Формулы-1» в Баку количество трибун может быть увеличено.

Об этом сказал глава коммерческого отдела Бакинского городского кольца «Гран-при Азербайджана Формулы-1» Бюлент Озердим.

Он отметил, что интерес из-за рубежа к «Гран-при Азербайджана Формулы-1» заметно вырос, в том числе, увеличилось и число VİP- гостей, приезжающих из зарубежных стран.

По словам Озердима, планируется увеличить и количество билетов: «По мере того, как будут заканчиваться билеты, в продажу будут поступать дополнительные билеты».(Trend)