Сезон экстремальных состязаний в Азербадйжане будет открыт 5 февраля в Shahdag Mountain Resort.

Как сообщает #, 5 и 6 февраля на территории горнолыжного курорта впервые пройдет веселое и креативное соревнование Red Bull Qaçaqaç. Участниками могут стать все желающие среди любителей и профессионалов горных видов спорта на снегу – лыжники и сноубордисты, имеющие свое снаряжение и оборудование.

Гонка рассчитана как на представительниц прекрасной половины, так и на мужчин. Победители будут объявлены по следующим номинациям: лучший сноубордист – женщина, лучший сноубордист мужчина, лучшая лыжница, лучший лыжник и самый креативный участник. Первые 4 номинации подразумевают конкурсантов, которые продемонстрируют в ходе состязания самый быстрый результат. Победителем в пятой категории станет участник, который отличится по стилю – снаряжения и, собственно, профессиональными навыками.

Участникам предстоит преодолеть размеченную дистанцию с заснеженной вершины.

«На финише всех будет ждать самая большая вечеринка года – «Après-Ski», — обещают организаторы турнира Red Bull Qaçaqaç.

Как сообщили # устроители турнира, количество мест на участие в состязании ограничено. Подать бесплатную заявку могут все желающие, начиная с этого дня. Регистрация проходит на сайте Red Bull Azerbaijan.