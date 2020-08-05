На Дальний Восток движется тайфун «Хагупит»

Тайфун «Хагупит» утром в четверг принесет в Приморье сильные дожди, а в пятницу переместится к Сахалину, где вызовет ливни и штормовой ветер, сообщают синоптики двух регионов.

Тайфун «Хагупит» во вторник обрушился на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян, власти эвакуировали более 380 тысяч жителей. «Хагупит» стал четвертым в этом году тайфуном, достигшим Китая. Ранее российские синоптики распространили штормовое предупреждение для Приморья на 6 августа из-за выхода ослабевшего тайфуна на акваторию Японского моря.