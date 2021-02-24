На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на базе вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Газни.

Как передает РИА Новости в местной администрации.

Взрыв произошел на военной базе в районе Урузган. Согласно информации источника, взрывная волна была настолько сильной, что разрушила близлежащие дома. Местная администрация данные о жертвах не приводит.

По словам очевидца, взрыв был подготовлен боевиками радикального движения «Талибан». Предположительно, они могли прокопать тоннель к базе и заложить там взрывчатые материалы.

| 2021-02-25T02:06:50+04:00 25 февраля 2021, 02:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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