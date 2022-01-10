Президент России Владимир Путин заявил в ходе онлайн-саммита ОДКБ, что на примере протестов в Казахстане мировое сообщество увидело «агрессию международного терроризма».

Он отметил, что боевики, прибывшие в Казахстане, ранее проходили обучение в различных горячих точках.

По словам Путина, ситуацией воспользовались «деструктивные внутренние и внешние силы».

«События в Казахстане — это не первая и не последняя попытка вмешаться извне. Мы не позволим внедрять сценарии цветных революций», — отметил глава государства. (