Темы роста ненефтяного экспорта достигли в текущем году рекордного уровня и это не может не радовать, сказал #председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов. На фоне пандемии коронавируса и прочих процессов, происходящих сегодня в мире, перспективы котировок «черного золота» непредсказуемы, а следовательно, ставка на нефть чрезвычайно рискованна.

По мнению ученого, мы достигли существенных результатов по ненефтяному экспорту в текущем году, но динамику прироста ненефтяного экспорта следует постепенно усиливать. Азербайджан в I-ом полугодии текущего года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1,2 млрд, что на 27,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты — $123,6 млн (спад на 23,8%), хлопок-сырец — $121,9 млн (рост в 2,1 раза), золото — $107,9 млн (рост на 25,9%), полипропилен — $52 млн (рост на 30,3%), первичный полиэтилен плотностью ниже 0,94 — $50 млн (рост в 2 раза), очищенный фундук — $40,3 млн (спад на 26,1%), картофель -$39,8 млн (рост на 17,8%), электроэнергию — $33 млн (спад на 20,7%), хурму — $31,9 млн (рост в 2,3 раза), прочие товары – $562 млн (рост на 41,6%). Для сравнения, из-за пандемии коронавируса за весь минувший год экспорт неуглеводородного сектора составил $1,9 млрд, понизившись к позапрошлому году на 5,2%.

Как видно из отчета, несмотря на общий рост показателей, статистика явила спад по экспорту томатов, хлопка-сырца и электроэнергии. В случае роста показателей по упомянутым трем важным позициям, примерно такого же, какой мы имели за отчетные месяцы по другим позициям ненефтяного сектора, тогда общий рост составил бы не 27%, а 35%, считает Юсифов: «В этом направлении нужно вести работу, увеличивая в том числе экспорт готовой продукции. Скажем, мы стали больше реализовывать хлопка-сырца, однако с точки зрения увеличения прибыли было бы лучше вывозить на продажу готовый продукт. Реализовывать сырье в то время, как мировая экономика ориентируется на выпуск готовой продукции, считаю, неправильно».

Другой заслуживающий внимания момент – Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт в турецком направлении аж на 74%. В пятерку ведущих стран-импортеров вошли: Россия — $403,8 млн (рост на 9%), Турция — $309,5 млн (рост на 74,7%), Швейцария — $117,6 млн (рост на 22,4%), Грузия — $80,2 млн (рост на 4,6%) и США — $30,3 млн (рост в 3,7 раза). Таким образом, 33,7% экспорта ненефтяной продукции пришлось на Россию, 25,8% — на Турцию.

«За последние годы мы углубляем торговые, экономические отношения с Турцией, и на этом фоне зашкаливающий рост экспорта означает, что турецкий рынок становится для нас одним из ведущих. Возможно, уже в скором времени Турция займет первое место в нашем ненефтяном экспорте, — заметил ученый. – Возвращаясь к общим показателям, если за полгода ненефтяной экспорт достиг 1,2 млрд долларов, стоит полагать, по итогам года мы достигнем рекордного за годы независимости уровня примерно в 2,4 млрд долларов. К вопросу следует подходить также из рассчетов показателей импорта, который держится на средней отметке 11 – 12 млрд долларов в год. При таких показателях импорта ненефтяного экспорта даже на 2,4 млрд долларов недостаточно».

По оценкам Минэкономики, к 2026 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит около $4 млрд долларов. Это хороший показатель и приемлемые темпы роста, считает Юсифов, однако обстоятельства обязывают увеличить объемы ненефтяного экспорта за эти годы до 6 – 7 млрд долларов.

«Тогда уже можно будет сказать, что мы обеспечиваем почти половину импорта за счет валюты, которая будет поступать от ненефтяного экспорта, а значит, будем чувствовать себя уверенно. И наша валюта, зависящая от котировок нефти, будет более стабильной. Словом, темпы роста хорошие, но их нужно увеличивать, учитывая процессы на мировых нефтяных рынках, политизацию нефтяных индексов. Делать ставку на нефть, ее стабильность в сложившихся условиях невозможно. Весной прошлого года пандемия коронавируса обвалила котировки нефти, потребность нефти в мировой экономике резко упала, цены опустились до рекордных уровней. Нет гарантий, что завтра не повторится еще более худший сценарий, тем более что призрак новой волны и локдаунов уже маячит на горизнте».