Главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провело спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, поставлявшей наркотики из Исламской Республики Иран в АР для реализации на территории нашей страны.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, было задержано 36 человек, занимавшихся контрабандой наркотиков из Ирана и привлекавших молодежь к их продаже.

Задержанные, имевшие прозвища Pünhan, Baba, Peyman, Araz, наладили сотрудничество с иранскими наркобаронами, создали разветвленную сеть наркокурьеров. У них изъято 114 кг наркотиков, психотропные вещества, электронные весы, 3 000 единиц синтетического стимулятора с психоделическим действием — экстази и психотропных таблеток метадона.