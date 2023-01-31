Сегодня в Баку была проведена специальная операция против иранской агентурной сети Ирана.

Как сообщает АПА, среди мест, где МВД провело операцию, есть и информационное агентство SalamNews и Interaz.

Также стали известны имена лиц, задержанных в результате специальной операции, проведенной сотрудниками МВД.

В результате специальной операции, проведенной сотрудниками Министерства внутренних дел, в Баку и других регионах республики в качестве подозреваемых задержаны 7 человек – А.T.Каримов, Е.A.Рагимов, И.А.Алекперов, М.Н.Джафаров, Г.H.Джаббарлы, Ф.С.Абдулов и А.А.Джумшудов.