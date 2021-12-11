Морские животные и растения начали транспортироваться с помощью Большого тихоокеанского мусорного пятна и других участков мусора в океане. Об этом говорится в исследовании Смитсоновского центра экологических исследований, сообщает Euronews.

Ученые-океанологи озабочены последствиями перемещения прибрежных видов. «Проблемы пластика выходят за рамки простого проглатывания и запутывания», — заявила ведущий автор исследования Линси Харам. По ее словам, ситуация может значительно расширить флору и фауну прибрежных видов за пределы того, что ранее считалось возможным.

До сих пор прибрежные организмы, обитающие на пластике в открытом океане, встречались редко. Харам с удивлением обнаружила, что образец пластика, взятый из океана, заселен множеством различных видов. Анемоны, хищные гидроиды и креветкообразные амфиподы стали одними из новых обитателей океана.