Россия заявила в понедельник, что ей срочно нужен ответ Соединенных Штатов на ее предложения в сфере безопасности, и снова предупредила о возможном военном ответе в случае отсутствия политических действий, смягчающих ее опасения.

На прошлой неделе Москва представила список предложений по гарантиям безопасности, которые она хочет обсудить, включая отказ НАТО от любой военной деятельности в Восточной Европе и в Украине.

В Вашингтоне некоторые из предложений России назвали явно неприемлемыми, но заявили, что на этой неделе Соединенные Штаты ответят более конкретными предложениями по формату переговоров.

Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что в отношениях Москвы и НАТО наступил «момент истины».

«Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответы России», – цитирует заявление Гаврилова агентство «РИА Новости».

Соединенные Штаты и Украина предполагают, что Россия может готовиться к вторжению на украинскую территорию. Россия отрицает это и заявляет, что обострение противостояния вызвано укреплением отношений между Украиной и НАТО.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва пока не получила ответа от США.

«Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению», – цитирует «РИА Новости» слова Рябкова.