Интервью # с экспертом Центра глобалистики «Стратегия ХХ» (Украина) Павлом Лакийчуком:

— Как вы оцениваете факт признания Россией «независимости» «ЛНР» и «ДНР»?

— С нашей точки зрения, вся кремлевская постановка по признанию «независимости и суверенитета» ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) выглядит как фарс – эта часть Луганской и Донецкой областей с 2014 года находится под эффективным контролем Российской Федерации, российские военные руководят незаконными вооруженными формированиями на её территории, Москва поставляет боевикам оружие, технику и боеприпасы.

Таким образом, подписание каких-либо «постановлений» и «договоров» с непризнанными республиками – это только акт легализации сложившегося status quo. И, безусловно, это окончательный выход России из Нормандского и Минского переговорных форматов. «Путин порвал в клочья Минские соглашения и не остановится на этом» — мы абсолютно согласны с этим утверждением Постпреда США при ООН Томас-Гринфилд.

Что «признание» «ДНР» и «ЛНР» провокация – свидетельствует и оскорбительное по сути содержание речи российского лидера. Мы понимаем, что это провокация конфликта и соответствующим образом на неё реагируем. Другой вопрос, что Путин будет делать далее, станет ли это началом масштабного вторжения под предлогом «освобождения оккупированных Украиной Донецкой и Луганской областей», или Кремль попытается давить «новой реальностью» на Запад, принуждая Украину к капитуляции таким способом. Мы готовы к разным вариантам действий России и не собираемся сдаваться. В любом случае мир изменяется у нас на глазах – маски сорваны, Запад и все мировое сообщество, наконец, увидели волка под овечьей шкурой.

Путин в очередной раз смог сделать то, чего никак не могут сделать наши политики – консолидировал перед лицом кремлевской угрозы украинское общество независимо от языка, национальности, религиозных и политических взглядов.

— Как вы оцениваете недавнее заявление азербайджанской диаспоры Украина в поддержку территориальной целостности страны и сплочению вокруг президента?

— Заявление азербайджанской диаспоры Украины с призывом ко всем политическим силам страны отбросить разногласия и сплотиться вокруг президента Владимира Зеленского – один из примеров такого единения. Сила народа – в единстве перед внешней угрозой. Кому как не азербайджанцам, пережившим не одну вражескую навалу, об этом знать.

Мы благодарны Азербайджану и всем нашим соседям и партнерам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

— Что вы можете сказать по поводу того, что карабахские сепаратисты и оппозиция Армении приветствовали шаги России по признанию «независимости» «ДНР» и «ЛНР»?

— Что касается заявлений армянской оппозиции и карабахских сепаратистов, которые приветствуют шаги России по признанию «независимости» «ДНР» и «ЛНР» – их позиция была прогнозированной и ожидаемой: оккупировав территорию соседа, создав, не без поддержки тогдашней России, в его национальном теле сепаратистский анклав, они, поддерживая сепаратистские движения, таким образом пытаются придать опосредованной легитимности своим действиям.

С другой стороны, они уже сделали ставку на Россию – они уже в капкане, из которого ой как тяжело потом будет выбраться. Москва свою добычу не отпускает.