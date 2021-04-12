Мохаммад Джавад Зариф обвинил Израиль в аварии на ядерном объекте в Натанзе

«Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций [в отношении Тегерана] и сегодня думают, что добились своей цели», — сказал он, отвечая на вопрос про инцидент в Натанзе. Дипломат добавил, что «ответом Израилю будет еще больший прогресс [Ирана] в ядерной сфере». Слова политика приводит агентство IRNA.

Зариф добавил, что «элите и народу [Ирана] нужно быть внимательными, чтобы не попасть в хитрую ловушку, созданную израильскими властями». Он отметил, что «Натанз теперь будет оснащен более современными центрифугами, которые в несколько раз увеличат потенциал для обогащения [урана]».

Как заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, Иран отомстит Израилю за атаку в Натанзе, когда посчитает это необходимым.

«Ответом Ирана станет месть израильскому режиму в соответствующее время», — сказал он. По словам дипломата, «на ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но это могло привести к катастрофе, которая является преступлением против человечности». Он добавил, что «все выведенные из строя центрифуги относились к типу IR-1, и они будут заменены новыми».

В воскресенье иранская сторона сообщила, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент «проявлением ядерного терроризма».

Газета The New York Times сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной.