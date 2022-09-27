Минобороны России решило комплектовать состав миротворческих миссий из добровольцев вместо контрактников.

Военное ведомство подготовило соответствующую поправку в ст. 8 закона «О порядке предоставления Россией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», пишут «Ведомости».

В тексте проекта указано, что закон должен быть принят задним числом – от 15 августа 2022 года. До этого миротворцами могли быть только контрактники. Миротворческим контингентом распоряжается президент РФ, которому для направления военных за рубеж нужна санкция Совета Федерации.

Президент определяет задачи и цели миротворцев, срок их пребывания в горячей точке и социальные гарантии, которые они получат. В пояснительной записке к законопроекту Минобороны пишет, что поправки позволят расширить возможности России по привлечению военного персонала для участия в миротворческих миссиях.

После 24 февраля 2022 года у России есть необходимость увеличить личный состав Вооруженных сил. Из-за участия большей части военнослужащих в боевых действиях в Украине возникла потребность расширить «категории тех, кто мог бы быть вовлечен в проведение миротворческих операций».