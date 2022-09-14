Минобороны Тайваня зафиксировало пять кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая и 24 самолета в прилегающем к Тайваню региону, сообщают «Известия» со ссылкой на военное ведомство Тайваня.

По данным Минобороны Тайваня, во время маневров два истребителя J-11 и J-16 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8 Китая пересекали срединную линию Тайваньского пролива. В ответ военные Тайваня подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Ранее Министерство обороны Тайваня рассказало о размещении противодронных орудий на прибрежных островах Кинмэнь и Мацу после нескольких прилетов беспилотных летательных аппаратов из Китая.