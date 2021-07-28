Сообщение Министерства обороны Азербайджана о ситуации в Кельбаджарском направлении:

«Ответные меры Азербайджанской Армии, принятые в целях пресечения провокации, начатой вооруженными силами Армении в Кельбаджарском районе в ночь на 28 июля, продолжаются.

Нашими подразделениями предприняты необходимые шаги по нейтрализации огневых точек противника.

Сообщения о, якобы, нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении являются ложью, распространяемой исключительно с целью дезинформации. Военно-политическое руководство Армении, верное своим традициям, продолжает распространять недостоверную информацию, чтобы ввести в заблуждение армянскую общественность и международное сообщество.

Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от авантюристских действий, провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать переговоры по делимитации государственной границы.

Вновь заявляем, что ответственность за эскалацию ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В настоящее время оперативная обстановка в указанном направлении находится под контролем наших подразделений.

Для обеспечения неприкосновенности границ Азербайджанской Республики все провокации Армении будут и впредь решительно пресекаться».