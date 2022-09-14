«Распространяемая армянской стороной информация о том, что подразделения Азербайджанской армии якобы открыли огонь по военному объекту и автомобильной технике ВС России, расположенному в Гегаркуникской области, абсолютно ложная и не соответствует действительности».

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Подобными информациями армянская сторона пытается придать международный характер широкомасштабным провокациям, совершенным на азербайджано-армянской государственной границе, и превратить Организацию Договора о коллективной безопасности в инструмент в своих грязных деяниях.

Еще раз заявляем, что Азербайджанская армия принимает ответные меры только против легитимных военных целей вооруженных сил Армении с целью предотвращения широкомасштабных провокаций», — отмечается в сообщении.