# представляет интервью с игроком шведского футбольного клуба Sävedalens и сборной Азербайджана U-19 Айханом Джаббарлы.

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Я родился в Баку в 2002 году, начал заниматься футболом с 5 лет. По-настоящему футболом стал заниматься в футбольном клубе «Баку» и «Карабах». Когда мне исполнилось 9 лет мои родители переехали в Швецию. В Sävedalens я играл пять лет. После того, как я сменил школу, стал играть за команду Häcken (Гетеборг). В настоящее время я учусь в футбольной академии.

— Как проходил процесс вашей адаптации к жизни в Швеции?

— На первых порах приходилось нелегко. Очень скучал по родине, но я сравнительно легко смог выучить шведский язык, завести себе новых друзей.

— Как в Швеции относятся к спорту?

— Здесь царит настоящий культ спорта. Почти каждый швед пожилого возраста занимается спортом. Утром можно заметить множество людей, вышедших на пробежку. Футбол здесь сильно развит, действуют множество клубов как столичных, так и региональных. Очень развит детский футбол.

— В Швеции проживают бывшие азербайджанские футболисты Игорь Понамарев и Валех Гафаров. Вам удалось встретиться с ними?

— Конечно. Я лично знаком с ними. Их советы очень помогают мне в моей спортивной карьере.

— Есть ли у вас футбольный кумир?

— Их у меня целых два. Это Неймар и Хакан Чалханоглу. У Неймара непревзойденная техника, а у Чалханоглу — удары и пасы. Многие меня сравнивают с Чалханоглу за мои удары и пасы.

— В будущем, если вам поступит предложение играть за какой-либо азербайджанский клуб, вы примете это предложение?

— Почему бы и нет. Если условия контракта будут приемлемыми для меня, то с радостью будут играть в этом клубе.

— А за какой футбольный клуб Азербайджана вы болеете?

— Я болею за клуб «Карабах». Постоянно слежу за матчами клуба, даже в августе 2017 году поехал в Копенгаген, чтобы болеть за «Карабах» на Лиге чемпионов.

— Кстати, о Карабахе. Как проживающая в Швеции азербайджанская молодежь восприняла освобождение этого региона Азербайджана?

— Это были непередаваемые эмоции. Мы были преисполнены гордостью за свою родину. Старшие нас по возрасту радовались как малые дети.

— Вы часто приезжаете в Азербайджан как участник сборной U-19. Какие изменения наблюдаете в стране?

— Я наблюдаю колоссальные изменения в стране, особенно после победы в 44-дневной войне.

— Какие у вас планы на будущее?

— В следующем году я оканчиваю среднюю школу. Все мои мечты и желания связаны с футболом, я хочу стать известным футболистом.