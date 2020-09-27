МККК обратился к сторонам конфликта

Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе призвал противостоящие стороны соблюдать принципы гуманитарного права.

Как передает Report oб этом говорится в заявлении МККК.

В нем подчеркивается, что МККК обеспокоен гуманитарными последствиями эскалации конфликта вдоль линии соприкосновения и призывает стороны принять все необходимые меры, чтобы уважалась и защищалась жизнь людей в соответствии с обязанностью соблюдать базовые правила международного гуманитарного права.

Как подчеркнул региональный директор МККК Мартин Шуэпп, Красный Крест остается привержен оказанию помощи тем, кто затронут этой эскалацией, и намерен действовать в качестве нейтрального посредника:

«Мы призываем стороны всегда принимать все возможные усилия, направленные на соблюдение международного гуманитарного права», — подчеркнул Шуэпп.