Мишустин утвердил перечень стран с упрощенным въездом через Владивосток

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в субботу утвердил изменения в перечень иностранных государств, граждане которых в упрощенном порядке смогут въезжать в Россию через порт Владивосток.
Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина. Так, гражданам указанных в документе стран при прибытии в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток будут оформлять обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа.
Всего в перечень вошли 53 страны, среди них Германия, Франция, Италия, Испания, Турция, Япония, Китай, Швеция, Швейцария и другие. С полным списком государств с упрощенным въездом в РФ через Владивосток можно ознакомиться на сайте правительства (aif.ru)