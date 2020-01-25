Мишустин утвердил перечень стран с упрощенным въездом через Владивосток

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в субботу утвердил изменения в перечень иностранных государств, граждане которых в упрощенном порядке смогут въезжать в Россию через порт Владивосток.

Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина. Так, гражданам указанных в документе стран при прибытии в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток будут оформлять обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа.