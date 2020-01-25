Мишустин утвердил перечень стран с упрощенным въездом через Владивосток

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в субботу утвердил изменения в перечень иностранных государств, граждане которых в упрощенном порядке смогут въезжать в Россию через порт Владивосток.

Распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина. Так, гражданам указанных в документе стран при прибытии в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток будут оформлять обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа.

Всего в перечень вошли 53 страны, среди них Германия, Франция, Италия, Испания, Турция, Япония, Китай, Швеция, Швейцария и другие. С полным списком государств с упрощенным въездом в РФ через Владивосток можно ознакомиться на сайте правительства (aif.ru)
| 2020-01-25T21:08:59+00:00 25 января 2020, 21:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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