По мере продвижения, пусть и относительно медленного, наступления украинской армии в Запорожской области, на Донбассе и в Херсонской области внутреннее и внешнее положение России неуклонно ухудшается.

Финансовые проблемы в виде возрастающего дефицита бюджета и девальвации рубля вынуждают либо резко сокращать расходы, либо повышать налоги, либо и то и другое.

Как пишет газета «Ведомости», Министерство финансов России рассматривает возможность фронтального секвестра всех незащищенных расходных статей на 10% в 2024 году. Сворачивание расходов затронет все траты, кроме ассигнований на армию РФ и силовые структуры, а также социальные обязательства.

По итогам января — мая в российском бюджете образовалась дыра на 3,4 трлн руб., а без обеспечения налоговой выручки оказалось 28% потраченных правительством денег. Нефтегазовые доходы рухнули вдвое из-за скидок, которые приходится давать нефтяникам, и отключение газа европейским странам, оставившим «Газпром» без главного экспортного рынка. Совокупные налоговые сборы просели на 18%.

В своей публикации «Тринадцать тезисов об экономике» Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который считают think tank — мозговым центром, близким к правительству России, бьет тревогу из-за ближайшего будущего.

Основанием для таких выводов является фактор Украины. «Если она (Украина — Авт.) сохранится в зоне политического и экономического влияния недружественной России коалиции, нам, возможно, придется столкнуться с политически враждебным государством, принимающим на дешевом, но «индустриальном» по социокультурным и квалификационным параметрам труде и высоком природно-ресурсном потенциале технологии и капитал, выводимый европейцами и США из Китая и России».

И это далеко не все. «Поверхностно европеизируясь аналогично Польше и Хорватии, (Украина — Авт.) становится не просто так называемой Анти-Россией, но альтернативным нашей стране социально-политическим проектом».

Вторая большая проблема — последствия незавершенного вооруженного переворота, затеянного Евгением Пригожиным. Наряду с рядом факторов военно-политического и коррупционного порядка «казус Пригожина» выявил очень глубокий и все увеличивающийся раскол в российской элите. Как в самых верхних коридорах власти, так и в средних.

Андрей Пионтковский, журналист и политический деятель классифицировал этот раскол в виде «Партии Почетной Капитуляции (ППК), противостоящей путинской Партии Почетной Ничьей (ППН).

ППК, в принципе, хотела бы того же, что и ППН — взятия Киева за три дня, полного разгрома ВСУ и превращение Украины во вторую Беларусь. Проблема в том, что они прекрасно понимают невозможность такого развития событий.

Во-первых, из-за твердой, даже жесткой позиции Украины. Сначала пусть российские войска уйдут на границы 1991 года, а потом будем разговаривать.

Во-вторых, несмотря на все надежды, коллективный Запад стоит и твердо на украинских позициях. ВСУ не дают пока авиации, но поток оружия нисколько не уменьшается и Пентагон всерьез рассматривает поставку ракет ATACMS (Army TACtical Missile System — Армейский тактический ракетный комплекс) c дальностью 300 км. Такая перспектива буквально бросает в дрожь пропагандистов на федеральных каналах.

Все это приводит ППК к довольно простой мысли, что нужно выходить из войны, пока можно, с минимальными потерями. Придется отказаться от территориальных приобретений, к тому же от них никакого толка, только проблемы. Нужно спасать, что еще возможно внутри России, пока не начнется внутренняя дестабилизация с непредсказуемым результатом.

Хотел того Пригожин или нет, сейчас не очень важно, но он продемонстрировал и очень наглядно, что власть Путина крайне слаба. Как популист лидер переворота приобрел популярность на разговорах об олигархах и им подобных. Если дроны ударят по Рублевскому шоссе, по избушкам в три этажа и другим строениям такого вида, то, как сказал Пригожин, никто плакать не будет. И это очень многим в России понравилось. ППК не хотят довести до русского бунта бессмысленного и беспощадного.

Сторонники ППН наоборот хотят воевать до так называемой усталости Запада. По их представлениям тогда Запад заставит Украину пойти на соглашение с Россией и оставить за ней, так называемые новые территории.

Казус Пригожина привел к тому, что в Индии, Бразилии и, конечно, в Китае с удивлением обнаружили, что режим Путина не столь силен, и брать его в партнеры не стоит, хлопот не оберешься.

По большому счету война в Украине всем надоела. Она привела к ряду негативных последствий для стран Азии, Африки и Латинской Америки. В африканских странах уже есть дефицит 35 млн т зерна и он продолжает увеличиваться. Есть реальная опасность голода. Мы не говорим о постоянном повышении цен на продовольствие, что привело к беспорядкам в Шри Ланке и других странах.

С другой стороны, страны глобального Юга не хотят принимать сторону Украины из своих антиамериканских и даже антизападных соображений. Отсюда попытка находиться на какой-то средней линии и к тому же есть возможность неплохо заработать. Индия покупает российскую нефть по большим скидкам, и платит за нее не долларами, а рупиями и китайскими юанями.

Вот почему в столице Дании Копенгагене прошла закрытая встреча представителей Украины, G7, а также ЕС, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Бразилии и ЮАР в ранге советников по национальной безопасности.

В июле по предложению Киева в датской столице пройдет Саммит мира — мероприятия для выработки дорожной карты по урегулированию войны в Украине при международном посредничестве.

Известен целый ряд посреднических усилий от Китая до африканских стран. Ни одна из них к каким-либо результатам не привела. По разным причинам, но главная из них состоит в том, что каждый раз имеет место попытка хоть в каком-то виде сохранить лицо Путину и уговорить Украину поступиться пусть небольшой частью своей территории.

При этом не удается уговорить не только Киев, что вообще говоря, понятно, но и Москву. В Белокаменной ни на что не согласны. Только на капитуляцию Украины.

И вот казус Пригожина в значительной степени изменил ситуацию. Военные шансы ВСУ, которые в Пекине, Дели или Претории рассматривали весьма скептически, внезапно существенно возросли. В этих столицах учитывают заявление Байдена, что мятеж «абсолютно ослабил» Путина, ведь он «проигрывает войну у себя дома». Отсюда следует усиление поддержки Украины Западом во всех аспектах и некоторая ущербность продолжения политики средней линии.

Россия находится в дипломатической изоляции и для нее очень важна позиция Китая, Индии, ЮАР и Бразилии. При этом в Дели и Претории очень хотят сыграть ведущую роль в урегулировании войны и перевод ее в русло переговоров.

В подобных случаях давление усиливают на более слабую сторону, какой теперь представляется Россия. По мере обострения внутриполитических трудностей Москвы нейтралы не упустят возможность наглядно объяснить особо непонятливым в Кремле всю опасность продолжения упорства и выставления непомерных требований.

Вариантом такого объяснения может стать Саммит мира и его решения. Так просто от них Москве не отмахнуться. Придется на что-то решаться.

Практика показывает, что в Кремле понимают только язык силы. Если саммит НАТО в Вильнюсе и Саммит мира в Копенгагене недвусмысленно покажут всю пагубность продолжения войны для России, партия ППК в российской столице может добиться своего.

Однако до однозначных побед ВСУ на поле боя в Кремле в сторону мира не сдвинутся. Мир мира дождется не очень скоро.