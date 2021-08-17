Власти Германии пытаются установить контакт со многими афганцами, сотрудничавшими с бундесвером и федеральной полицией, чтобы помочь им с эвакуацией. Большое их число уже находится в Германии, теперь же делаются попытки разыскать еще примерно 1000 сотрудников из местных жителей, не все из которых находятся в Кабуле, заявила во вторник, 17 августа, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, помимо сотрудников силовых ведомств, следует помочь с выездом из Афганистана местным помощникам неправительственных организаций. Изначально их не включали в список подлежащих эвакуации в надежде, что сотрудничество в области содействия развитию Афганистану будет продолжено после вывода военных, однако теперь ясно, что это уже невозможно, указала Меркель.

Устанавливаются, по словам главы правительства Германии, также контакты «с правозащитниками, которые всегда помогали нам».