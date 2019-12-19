Минздрав: В Азербайджане бесплатная медицина не оправдала себя

«Присутствие мединцинских учреждений в составе министерства или другой структуры не является важным фактором».

Об этом журналистам сказал заместитель министра здравоохранения Азербайджана Рагим Алиев.

Он сказал, что бесплатная медицина не оправдала себя: «Бесплатная медицина большая нагрузка для государства и является очень большой проблемой. В развитых странах мира население лечится по обязательной медицинской страховке. Не зависимо от того, в ведомстве какой структуры находятся медицинские учреждения, вырастет и качество медуслуг, оказываемых населению по медицинской страховке».

Р.Алиев сказал, что министерство всегда осуществляло и будет осуществлять здравоохранительную политику государства. Он подчеркнул, что в 2020 году продолжится поэтапная передача медучреждений Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию.