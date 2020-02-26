Минздрав Польши заявил, что коты часто становятся источниками коронавирусов

Домашние коты часто бывают переносчиками коронавирусов, которые мутируют и становятся заразными для человека. Соответствующее заявление сделал в среду в эфире радиостанции RMF министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский, подчеркнув, однако, что никаких действий в связи с этим предпринимать не нужно.

По его словам, коронавирусы переходят к людям только от животных. «Это заражение от животных — в момент мутации вирусов, которые всегда были», — сказал Шумовский.

«Коронавирусы часто бывают, например, у котов», — добавил польский министр и подчеркнул, что в связи с этим с домашними котами ничего делать не нужно.

«Обычно они [вирусы] мутируют и могут заразить человека, — указал Шумовский. — Организм не всегда хорошо реагирует на новый вирус, и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится, вирус не мутирует и не ослабнет».(ТАСС)