EG.5 — новый подтип штамма Омикрон COVID-19, отличается от предыдущих более высоким уровнем контагиозности (заразительности) и считается одним из этапов естественной эволюции вируса.

Об этом в ответ на запрос # заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, происходит неоднократная мутация вируса, и образуются новые подвиды. Однако широко распространяются только обладающие высокой контагиозностью.

Эксперт отметил, что пока нет никаких доказательств того, что данный подтип приводит к более тяжелым случаям заболевания: «То есть, не наблюдается увеличения числа пациентов в отделениях интенсивной терапии, и уровень смертности от этой инфекции продолжает снижаться».

T.Эйвазов подчеркнул, что в любом случае необходимо тщательно контролировать эпидемиологическую ситуацию:

«Официальной информации об обнаружении штамма EG.5 в Азербайджане нет. В целом же коронавирус характеризуется как инфекция, распространяющаяся волнообразно».

По словам инфекциониста, в осенне-зимний период гражданам обязательно следует соблюдать меры защиты от коронавируса и других инфекционных заболеваний.