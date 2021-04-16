Минюст США изучает десятки компаний из России на предмет санкций

Американское министерство юстиции изучает десятки российских компаний на предмет возможного введения санкций в их отношении, заявил помощник генерального прокурора страны Джон Демерс. Его слова приводит Reuters.

Как рассказал Демерс, проверка может занять несколько месяцев. В частности, минюст США изучит «связь компаний с российскими разведывательными службами». Кроме того, расследование будет проведено в отношении зарубежных компаний, которые имеют подразделения в России.

При этом помощник американского генпрокурора отказался сообщить, какие именно компании проверяются минюстом, и отметил, что расследование находится на ранней стадии.(Газета.Ru)