Минобразования Азербайджана: Новое решение Кабмина не предусматривает отмену каникул

Новая поправка, внесенная решением Кабмина в «Образцовый устав общеобразовательной школы», не подразумевает отмену каникул, сообщает Trend со ссылкой на заведующего сектором по связям с общественностью минобразования Джасарета Валехова.

По его словам, решением утверждено время учебного года: «Это было обязательством, исходящим из закона «Об общем образовании». По Уставу, полномочие по принятию решения в связи с каникулами и продолжительностью учебного процесса по стране было у министерства образования, а теперь оно у Кабмина. Сейчас полномочие по принятию этого решения по отдельным школам все равно у минобразования. То есть, в документе речь не идет об отмене каникул».

Напомним, что Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Образцовый устав общеобразовательных школ».

Постановление в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

В документе отмечено, что отныне продолжительность учебного года в Азербайджане будет определяться Кабинетом министров.

| 2020-03-13T10:03:24+00:00 13 марта 2020, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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