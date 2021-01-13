Минобороны распространило кадры из села Ашагы Шуртан Кельбаджарского района

 

 

| 2021-01-13T10:03:16+04:00 13 января 2021, 10:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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