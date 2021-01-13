Минобороны распространило кадры из села Ашагы Шуртан Кельбаджарского района View Larger Image Редакция| 2021-01-13T10:03:16+04:00 13 января 2021, 10:50| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Завотделом исполкома Кельбаджарского района АзССР:…Покидающие Кельбаджар армяне сжигают дома и леса – ВИДЕОМинобороны представило видеокадры из села Алмалыг…Кадры из села Шахбулаг Агдамского района В рубрике Президент Ильхам Алиев принял делегацию ИСЕСКО — новость обновляется Gallery Президент Ильхам Алиев принял делегацию ИСЕСКО — новость обновляется 13 января 2021, 11:40 Главы МИД Пакистана, Азербайджана и Турции сегодня проведут трехстороннюю встречу Gallery Главы МИД Пакистана, Азербайджана и Турции сегодня проведут трехстороннюю встречу 13 января 2021, 10:33 Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей Gallery Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей 13 января 2021, 09:07 Демократы: Трамп не может оставаться в должности президента ни дня Gallery Демократы: Трамп не может оставаться в должности президента ни дня 13 января 2021, 07:30 Вице-президент США отказался отстранить Трампа от власти Gallery Вице-президент США отказался отстранить Трампа от власти 13 января 2021, 06:39