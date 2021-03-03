Минобороны: Надбавки к зарплате военнослужащих будут выплачены в ближайшие дни

Обнародовано время выплаты срочных надбавок к месячному должностному окладу военнослужащих, установленных в соответствии с приказом министра обороны Азербайджана.

Надбавки будут выплачены в ближайшие дни: «Будет произведена оплата за декабрь прошлого, а также январь и февраль этого года».

Отметим, что приказом министра установлены срочные надбавки в размере 100% к должностному окладу военнослужащих азербайджанской армии, несущих службу на государственной границе с Арменией и на территориях, примыкающих к зоне дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана.

К должностному окладу военнослужащих, несущих службу на освобожденных от оккупации землях, а также на территориях, где в настоящее время не создана соответствующая инфраструктура, установлены срочные надбавки в размере 50%.