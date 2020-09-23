Минобороны Азербайджана прокомментировало слова депутата о супруге Пашиняна

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало слова депутата Милли Меджлиса (парламент) Гудрата Гасангулиева о том, что «Наши солдаты с нетерпением ждут того дня, когда возьмут в плен жену Пашиняна».

Как сообщили в министерстве обороны, подобные высказывания противоречат национальным традициям, особенностям и моральным ценностям нашего народа, в частности боевому настрою и дисциплине азербайджанского солдата, а также военным законам в целом.

«В отличие от противника, который всегда проявлял жестокость к мирному населению Азербайджана, и в том числе к женщинам, детям и старикам, Азербайджанская Армия всегда действует в рамках норм международного права.

Ходжалинская трагедия, убийство мирных жителей в ходе апрельских событий 2016 года, несовершеннолетней Захры и ее бабушки в июле 2017 года и 76-летнего крестьянина Азиза Азизова в июле 2020 года, а также другие жестокие убийства являются ярким примером грубого нарушения Арменией базовых принципов и норм международного гуманитарного права.

У азербайджанской армии только одна цель – освободить наши оккупированные территории. Наша армия полностью готова к достижению этой цели, говорится в сообщении.