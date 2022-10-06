Распространенная 5 октября информация о якобы обстреле подразделениями Азербайджанской Армии позиций ВС Армении с использованием минометов и крупнокалиберного оружия, является очередной дезинформацией противника.

Как сообщает Министерство обороны, вчера вечером именно армянская сторона обстреляла из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии с позиций близ населенного пункта Истису Басаркечарского района.

Сообщаем, что подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры против провокаций армянской стороны.

Ответственность за обострение ситуации полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.