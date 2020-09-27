Минобороны Азербайджана обратилось к гражданскому населению оккупированных территорий

Азербайджанская Армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

«Армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных пунктов. Азербайджанская Армия призывает гражданское население на оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов», говорится в сообщении.