Министры обороны США и Южной Кореи обсудили вопросы двустороннего военного альянса

Министры обороны Республики Корея и США Со Ук и Марк Эспер подтвердили приверженность альянсу двух стран и договорились продолжить сотрудничество для углубления взаимодействия в вопросах обороны. Как сообщил в четверг в Сеуле представитель южнокорейского военного ведомства, договоренность достигнута в ходе телефонного разговора министров.

Он предшествует 52-му ежегодному южнокорейско-американскому консультативному совещанию по вопросам совместной безопасности, которое состоится 14 октября в Вашингтоне.

Ожидается, что на предстоящем совещании министры обсудят такие проблемы, как передача Южной Корее оперативного контроля над своими войсками в военное время, а также распределение расходов на содержание американского воинского контингента в республике.(ТАСС)