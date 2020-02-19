Министр юстиции США может уйти в отставку из-за твитов Трампа

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр рассматривает возможность ухода в отставку из-за касающихся минюста публикаций американского лидера Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в окружении министра.

По их данным, Барр в разговоре с близкими к Трампу людьми подчеркивал, что рассматривает возможность отставки из-за твитов последнего о расследованиях Минюста. Как полагают в вашингтонской администрации, министр делился своей позицией в надежде, что глава Белого дома поймет необходимость прекратить публично оценивать текущие уголовные расследования министерства. «У него есть свои границы», — отметил источник издания.

Во вторник Трамп согласился с тем, что его публикации в Twitter усложняют работу Барра. При этом американский президент вновь подчеркнул, что он полностью доверяет министру.

На прошлой неделе в интервью телекомпании ABC генпрокурор заявил, что твиты главы вашингтонской администрации могут мешать работе министерства, разбирающего дело бывшего советника американского лидера Роджера Стоуна. Как сообщила в понедельник американская правозащитная организация Protect Democracy, более 2 тыс. бывших сотрудников минюста, многие из которых ранее подвергали критике его работу, подписали электронное письмо с призывом к действующему главе ведомства уйти в отставку. (ТАСС)