Межконтинентальная баллистическая ракета, которую КНДР запустила утром 18 февраля, способна пролететь 14 тыс. км и достичь территории США. Об этом заявил японский министр обороны Ясукадзу Хамада, передает Asahi Shinbun.

Дальность зависит от траектории полета и веса боеголовки. По оценке японского Минобороны, ракета может пролететь максимум 14 тыс. км, сказал министр. При таком радиусе диапазон ее действия охватывает всю территорию США, добавил Хамада.

Максимальная высота полета ракеты, которую запустили северокорейские военные 18 февраля, составила 5,7 тыс. км, сообщил политик. Она пролетела всего 900 км, так как была запущена под большим углом — специально для уменьшения дальности полета, сказал министр.