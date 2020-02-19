Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе

Турция может применять военные меры для сохранения режима перемирия в сирийском Идлибе согласно пятому пункту астанинских соглашений, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
«Турция является одним из гарантов сохранения режима перемирия в Идлибе и, согласно пятому пункту астанинских соглашений, может применять военную силу для соблюдения режима прекращения огня», — передает агентство Anadolu слова Акара, выступившего на заседании парламента.
| 2020-02-19T16:51:56+00:00 19 февраля 2020, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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