Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе

Акар также добавил, что турецкая армия не только не оставит свои наблюдательные пункты в Идлибской зоне деэскалации, но и даст многократный ответ на любые атаки и обстрелы своих военных. Министр отметил, что у Турции нет намерений оставаться в Сирии и она выступает за целостность страны.