Министр обороны Турции расскажет парламенту страны про операцию «Весенний щит»

Сегодня в турецком парламенте будет проведено историческое заседание.

Встреча депутатов всех фракций с министром обороны республики Хулуси Акаром и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу будет проходить за закрытыми дверями. Информация сказанная в парламенте будет держаться в секрете под грифом «государственная тайна» в течении десяти лет.

Акар и Чавушоглу расскажут парламентариям об операции «Весенний щит», о целях и результатах, о дипломатических шагах, которые намерена предпринять Турция. Кроме этого, представители партий выскажут свое мнение и смогут задать вопросы министрам.

МК-Турция

| 2020-03-02T23:27:28+00:00 3 марта 2020, 01:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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