Министр обороны Турции прибыл в штаб операции в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в приграничную с Сирией провинцию Хатай, где посетил командный штаб второй общевойсковой армии ВС Турции, откуда осуществляется переброска и координация действий воинских частей в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.
Хулуси Акара в Хатае сопровождают начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующие сухопутными войсками Умит Дундар и ВВС Хасан Кучюкакюз.
Командующий второй общевойсковой армией Синан Яйла проинформировал министра о действиях турецкой артиллерии и применении ударных БПЛА в Идлибской зоне деэскалации.
Глава оборонного ведомства также проинспектировал части, дислоцированные в непосредственной близости от сирийской границы.