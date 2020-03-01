Министр обороны Турции прибыл в штаб операции в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в приграничную с Сирией провинцию Хатай, где посетил командный штаб второй общевойсковой армии ВС Турции, откуда осуществляется переброска и координация действий воинских частей в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Хулуси Акара в Хатае сопровождают начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующие сухопутными войсками Умит Дундар и ВВС Хасан Кучюкакюз.

Командующий второй общевойсковой армией Синан Яйла проинформировал министра о действиях турецкой артиллерии и применении ударных БПЛА в Идлибской зоне деэскалации.

Глава оборонного ведомства также проинспектировал части, дислоцированные в непосредственной близости от сирийской границы.