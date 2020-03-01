Министр обороны Турции прибыл в штаб операции в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл в приграничную с Сирией провинцию Хатай, где посетил командный штаб второй общевойсковой армии ВС Турции, откуда осуществляется переброска и координация действий воинских частей в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Агентство Анадолу.

Хулуси Акара в Хатае сопровождают начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующие сухопутными войсками Умит Дундар и ВВС Хасан Кучюкакюз.

Командующий второй общевойсковой армией Синан Яйла проинформировал министра о действиях турецкой артиллерии и применении ударных БПЛА в Идлибской зоне деэскалации.

Глава оборонного ведомства также проинспектировал части, дислоцированные в непосредственной близости от сирийской границы.

| 2020-03-01T11:52:31+00:00 1 марта 2020, 12:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss