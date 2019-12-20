Министр обороны США заявил, что Турцию не следует выпускать из поля зрения НАТО

Соединенные Штаты считают, что Турцию следует держать ближе к союзникам по НАТО, при этом они отказывают Анкаре в американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне.

«Они [турецкие власти] приняли [российские зенитные ракетные системы (ЗРС)] С-400. Это означает, что они не получат F-35. <…> Нам нужно держать их [Турцию] ближе к НАТО», — отметил глава оборонного ведомства.

Его попросили прокомментировать заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары. «Мне нужно обратиться [к своему турецкому коллеге], чтобы я понимал, что происходит и насколько это серьезно», — ответил Эспер.

Ранее и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил о готовности Анкары рассмотреть возможность закрытия базы Инджирлик для американских военнослужащих, если Соединенные Штаты введут санкции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

Между тем в Пентагоне, комментируя слова президента Турции, ранее заявили, что Соединенные Штаты используют турецкие военные базы, в числе которых авиабаза Инджирлик, только с разрешения Анкары.

В Турции уже не первый раз говорят о возможности закрытия авиабазы Инджирлик для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает в свете угроз из Вашингтона, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило.(ТАСС)