Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства приняли участие в церемонии открытия нового учебного центра, построенного на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, министру обороны было доложено, что в центре создана вся необходимая инфраструктура для размещения и деятельности личного состава, учебно-боевой техники.

Наряду с этим, в учебном центре созданы необходимые условия для проведения занятий по стрельбе из минометов, гранатометов, стрелкового и другого оружия, обучения и практических занятий по выполнению боевых задач.