Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт попросила канцлера страны Олафа Шольца об отставке. Об этом сообщает газета Liechtensteiner Volksblatt со ссылкой на DPA.

По данным газеты Bild, решение уйти приняла сама министр.

Издание The European Conservative отмечало, что с момента вступления в должность в декабре 2021 года в работе Ламбрехт наблюдались «оплошности и, как утверждают некоторые, проявления откровенной некомпетентности», что вызвало немало критики. В материале говорилось, что «последней каплей» стало ее новогоднее видеообращение, в котором министр поделилась своими размышлениями о прошедшем годе. Из-за плохого качества ролик не улучшил ее положение.

Немецкие СМИ упрекали Ламбрехт в несерьезности и дилетантстве, а ряд политиков страны призывали к ее отставке.