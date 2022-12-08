Оккупация азербайджанских территорий Арменией оказала разрушительное воздействие на наше культурное наследие.

Как сообщает Report, об этом министр культуры Анар Керимов заявил на Международной научной конференции на тему «Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения» при совместной организации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Национального комитета ICOMOS Азербайджана и Института развития и дипломатии Университета ADA.

По его словам, в ходе мониторинга, проведенного на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, было выявлено, что памятники культурного наследия преднамеренно уничтожались, а ряд исторических памятников намеренно изменены: «Свидетелями этого также стали представители международных организаций, побывавшие на освобожденных территориях».

Министр отметил, что после освобождения своих территорий, Азербайджан неоднократно приглашал ЮНЕСКО отправить туда миссию, однако этот визит так и не состоялся: «Это было негативно принято в Азербайджане. И это большой урон репутации ЮНЕСКО. Я еще раз хочу призвать ЮНЕСКО к выполнению своих обязательств».