Кабинет министров поручил Министерству цифрового развития и транспорта подготовить предложения в сфере пассажироперевозок, сообщили в министерстве.

«Частные транспортные компании, действующие в сфере пассажирских перевозок, обратились с просьбой устранить существующие проблемы в общественном транспорте, ускорить полный переход на безналичную оплату, пересмотреть тарифную (ценовую) политику в этой сфере. С учетом необходимости комплексного подхода для принятия оптимального решения по указанным в обращении вопросам Кабинет министров с целью обеспечения устойчивости и конкуренции в этой сфере, повышения уровня услуг поручил министерству создать рабочую группу, состоящую из представителей соответствующих государственных структур, крупных хозяйствующих субъектов, действующих в этой сфере, и подготовить предложения для определения путей решения поднятых вопросов. Подготовленные предложения будут представлены правительству», — отмечается в сообщении.