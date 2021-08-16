Распространяемая армянской стороной информация о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии позиций ВС Армении в направлении населенного пункта Зеренд Басаркечарского района не соответствует действительности.

Как сообщает Министерство обороны, в течение дня вооруженные силы Армении обстреливали позиции азербайджанской армии в разных направлениях.

Распространяемая армянской стороной информация о якобы потерях наших подразделений, также не соответствует действительности.