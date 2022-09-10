Закупщики российской нефти, которые, в случае введения США и их партнёрами потолка цен на нефть из РФ, сознательно будут уклоняться от этих ограничений, столкнутся с последствиями, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.

«Наш подход к реализации мер основывается на принципе, в соответствии с которым российская нефть должна продолжать поступать на мировой рынок при условии добросовестного соблюдения покупателями и поставщиками услуг принципа предельных цен», — сказал он, выступая в Брукингском институте. Текст его выступления размещен на сайте американского Минфина.

По его словам, «те, кто будут уклоняться от соблюдения ценового порога за счет фальсификации документов или иного способа сокрытия истинного происхождения или цены нефти, столкнутся с последствиями, предусмотренными нашим национальным законодательством в рамках юрисдикций, осуществляющих применение ценового порога».

Адейемо отметил, что политика установления ценового лимита опирается на предположение о том, что «она сможет достичь своих поставленных задач, даже если некоторые покупатели не станут формально присоединяться к ней».

Ранее Financial Times сообщала, что министры финансов стран G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ, который, предположительно, начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. Позднее страны G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но отказались создавать преграды покупке другими странами такой нефти по ценам, не превышающим «потолок».