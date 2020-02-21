Миллиард против «Газпрома»

В последнее время российские пропагандисты на всех углах повторяют тезис, что евроатлантические структуры, в первую очередь НАТО, переживают кризис. Вроде бы США потеряли к Альянсу всякий интерес и под предводительством Парижа и французского президента Эммануэля Макрона Европа начнет движение в сторону от Вашингтона в направлении Москвы.

И вот в Мюнхене на недавней конференции государственный секретарь США Майкл Помпео поставил жирный крест на розовых иллюзиях Кремля и его окрестностей. «Некоторые все рисуют в черных красках. Но я рад сообщить, что слухи о смерти трансатлантического альянса сильно преувеличены. Запад побеждает». И лучший друг России Макрон призывал к диалогу с Москвой, но тут же заявил, что санкции снимать время не пришло. В российской столице от удивления и недоумения несколько дней вообще не знали, как на такое реагировать, но потом посчитали, что это некоторые шероховатости. Согласимся, что до полированной поверхности российско-французских отношений очень далеко.

Вообще практика показывает, что черные лебеди предпочитают прилетать стаями. Вот и после мюнхенской встречи Вашингтон усилил давление на энергетические проекты Москвы и «Газпрома» в частности.

Страны Центральной и Восточной Европы прилагают значительные усилия, чтобы либо полностью освободиться от энергетической зависимости от России, либо ее существенно уменьшить. Задача непростая, так как соответствующая инфраструктура поставок, в частности газа, сложилась почти 60-70 лет назад. Ее перестройка и оснащение требуют больших финансовых и организационных затрат.

Вашингтон поддерживает желание ряда европейских стран отвязаться от российского источника и диверсифицировать поставки энергоресурсов. Как заявил государственный секретарь Помпео, «Мы решили выделить до $1 млрд. на проекты в рамках «Инициативы трех морей». В Вашингтоне надеются, что таким образом удастся стимулировать частных инвесторов развивать энергетику стран, чтобы снизить их «энергозависимость от России». В 2017 году президент Дональд Трамп предлагал обеспечить поставки американского сжиженного газа, чтобы страны инициативы не были в зависимости от российского поставщика. Очевидно, что под ним подразумевался «Газпром».

«Инициатива трех морей» («Триморье») — это соглашение о сотрудничестве, которое в 2016 году подписали 12 государств, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Участниками объединения являются Австрия, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Большой интерес к объединению проявляет Украина.

Еще при основании «Триморья» многие СМИ и эксперты указывали на ее антироссийскую и в какой-то мере антигерманскую направленность. Насчет последней это вопрос дискуссионный, а что касается первой, то она очевидна. Польша уже отказалась от будущих поставок российского газа, страны Балтии далеко продвинулись на этом пути.

Хотя в Москве оценивают это объединение как весьма аморфное в организационном смысле, но уже на первом бизнес-форуме «Триморья» в 2018 году было подписано соглашение о 48 проектах (многосторонних, двусторонних и национальных) в сферах энергетики, транспорта и цифрового развития. Их финансирование будет осуществляться ЕС, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Ряд проектов прямо направлен на то, чтобы их реализация позволила снизить зависимость от российского газа.

Отметим, что суммарное потребление газа странами «Триморья» относительно невелико по сравнению, например, с Германией. Тем не менее, здесь присутствует не только коммерческая и финансовая составляющие, но и политическая. Это прямой удар по экспансионистской политике Москвы, в том числе и ревизионизму сложившегося положения в Европе. В том числе и в отношении пересмотра границ.

Тот факт, что к проекту «Триморье» теперь подключились и США принципиально меняет ситуацию. В целом предлагаемая сумма помощи в $1 млрд. не такая уж и большая. Однако не менее важно то, что объединение создало Инвестиционный фонд «Инициативы трех морей». Он создан Польским банком развития Gospodarstwa Krajowego (BGK) и национальным банком Румынии (EximBank). Пока бюджет фонда €500 млн. с дальнейшим увеличением до €5 млрд. Ведутся переговоры о привлечении капиталов из фондов прямых инвестиций в Австралии, Израиле, Японии, Норвегии, Южной Корее. В данный момент фонд открыт для Польши, Румынии и Чехии.

Для реализации выделяемых средств на энергетические проекты Вашингтоном создается государственная Финансовая корпорация по международному развитию. В какой-то мере эта организация будет действовать параллельно Международному банку реконструкции и развития (МБРР). Отличие в том, что в последнем функции контроля осуществляют страны-инвесторы, в частности, Россия. Американская Финансовая корпорация от этого свободна. И это дополнительная головная боль Москвы.

Конечно, очевиден американский коммерческий интерес. Проекты будут реализовываться в виде совместных предприятий. И это инструмент продвижения интересов США в Европе и уменьшения доли российских поставок в страны ЕС.

Все это происходит на фоне все более ужесточающихся санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». На сегодняшний день строительство приостановлено, хотя в Москве клянутся всеми святыми, что обязательно завершат проект, но понадобится «чуть больше времени». Даже по самым оптимистическим расчетам речь идет о весне будущего года. И это при условии, что ничего не помешает. Вот в этом есть большие сомнения.

Как сказал на Мюнхенской конференции министр энергетики США Дэн Бруйетт, «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят». В Москве в «Газпроме» уверяют всех, что все состоится. Возможно поэтому Вашингтон приготовил очередной проект санкций на этот раз против покупателей российского газа, доставленного через «Северный поток-2». И это гораздо важнее, чем приостановка строительства. Навряд ли в Европе найдутся такие смелые, чтобы бросить вызов черным спискам американского Министерства финансов и покупать российский газ, несмотря на санкции.

К тому же петля затягивается и против самого «Газпрома». Пока в отношении его дочерних структур. И это не шутки. Тем более, что столь жесткое поведение может стать элементом предвыборной кампании в США. В пылу борьбы, а ставки со всех сторон весьма велики, возможны очень серьезные действия. Такие меры исполнительной власти будут безусловно поддержаны в конгрессе, так как там тоже выборы в ноябре для очень многих. Как конгрессменов, так и сенаторов.

В политике ничего случайного не бывает. Очередная антироссийская инициатива имеет долгосрочную цель увеличения финансовых потерь «Газпрома» и в целом российского энергетического сектора. Снижение цен на нефть внесло серьезный дисбаланс в договор ОПЕК+. Перспективы снижения добычи не ясны и даже если они и произойдут, то легко будут компенсированы увеличением предложения на рынке не только США или Канадой, но также Бразилией и другими странами.

Поставки энергоресурсов давно превратились в политическое оружие Кремля. В первую очередь в Европе. Подкупая в определенной мере некоторые круги в ведущих европейских странах Москва считала свое доминирование обеспеченным на длительную перспективу. На зависимости от российских энергоресурсов была построена экспансия Кремля. Как на Кавказе, так и в Украине. Сейчас это оружие в полной мере используется против Беларуси.

И вот теперь по основам такой политики наносится серьезный удар. Несколько неожиданный, но вполне закономерный. Блицкрига на востоке Украины не получилось. И теперь Запад разворачивает свои ресурсы против экспансии России.

В Москве прекрасно понимают, что их возможности весьма ограничены и спешат отхапать все, что удастся. Странно, что они не понимают, что все захваченное придется вернуть и заплатить за захват. И счет пойдет на миллиарды долларов. Украинские иски за Крым и Донбасс — иллюстрация самого ближайшего будущего.

Захватчики всегда платят за свои амбиции. И Россия не исключение.