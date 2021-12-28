Михаил Саакашвили оказал сопротивление при попытке перевести его из военного госпиталя в Гори в тюрьму. Об этом сообщила во вторник, 28 декабря, Специальная пенитенциарная служба Грузии. При этом, как следует из сообщения, экс-президенту стало плохо, поэтому врачи приняли решение отложить перевод.

Весь день накануне прошел под знаком поиска компромисса и национального примирения, инициированного нынешним президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Она приняла у себя лидера основанной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелия, а сам экс-президент вместо участия в судебном процессе встретился в Горийском госпитале со своим преемником, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Сотрудники учреждения препятствий не чинили.

Как сообщает корреспондент DW, ситуация вокруг Михаила Саакашвили резко обострилась за полчаса до полуночи в понедельник, 27 декабря. Адвокаты и личный врач сделали заявление о том, что не могут к нему попасть, и даже не знают где находится политик. К военному госпиталю в Гори отправились несколько съемочных групп оппозиционных телеканалов, которые вели оттуда прямые включения.

Утром 28 декабря Специальная пенитенциарная служба Грузии распространила сообщение «в связи с большим общественным интересом», в котором говорится, что 27 декабря этого года, после завершения лечения осужденного, медперсоналом было принято решение о выписке Михаила Саакашвили из Горийского военного госпиталя.

Далее ведомство указывает, что Саакашвили не подчинился законным требованиям пенитенциарной службы о переводе его в изолятор №12 города Рустави и «по причине беспокойства он испытывал колебания давления». В результате было все же принято решение «временно отложить законную меру перевода».

Саакашвили, в свою очередь, через адвоката Нику Гварамия озвучил свою версию произошедшего. В полшестого утра к нему в палату явились несколько сотрудников в черной форме и уведомили, что его переводят из военного госпиталя, но не сказали куда. Экс-президент почувствовал себя плохо и затребовал измерить ему давление — оказалось, что оно выросло до отметки 200/110. Саакашвили считает, что пережил гипертонический криз.

Тем не менее сотрудники учреждения попытались его вывести силой, и тогда Саакашвили оказал сопротивление и потерял сознание. Когда он очнулся, увидел рядом с собой только врача, который сообщил, что выписывать его из Горийского госпиталя пока не будут.