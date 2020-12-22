МИД: Заявления ЮНЕСКО не соответствуют духу сотрудничества между Азербайджаном и этой организацией

«Азербайджанская сторона всегда была сторонником сотрудничества с ЮНЕСКО, выполнения обязательств, вытекающих из конвенций, партнером которых она является, и, в частности, в вопросе охраны культурного наследия. Наша страна на протяжении многих лет внесла серьезный вклад в деятельность организации по восстановлению и охраны культурного наследия как в Азербайджане, так и в глобальном масштабе».

Об этом сообщает Министерства иностранных дел.

В заявлении отмечается, что охрана культурного наследия в Азербайджане является одним из важных направлений государственной политики.

«Однако с сожалением следует отметить, что наши обращения в ЮНЕСКО для расследования таких военных преступлений, как продолжавшаяся 30 лет военная агрессия Армении против Азербайджана и оккупация наших земель, уничтожение, присвоение, изменение сущности нашего культурного наследия, незаконный вывоз культурных ценностей из нашей страны, игнорировались, и секретариат ЮНЕСКО не проявил решительности в этом вопросе. Организация неоднократно была информирована о предложении азербайджанской стороной направить миссию ЮНЕСКО в нагорно-карабахский регион и прилегающие районы Азербайджанской Республики.

На освобожденных от оккупации азербайджанских землях Министерством культуры был начат предварительный мониторинг культурного наследия, результаты которого были официально представлены в ЮНЕСКО. В отчете также представлены фотографии, отражающие разрушение всех наших религиозных и культурных памятников на оккупированных Арменией территориях, в том числе осквернение наших мечетей. Мы надеемся, что ЮНЕСКО не будет умалчивать о военных преступлениях, факты которых нашли отражение в отчете о мониторинге.

Считаем, что ЮНЕСКО должна самостоятельно и объективно выполнять свою миссию и не допускать политизации вопроса охраны культурного наследия. Предоставление таких заявлений для прессы со стороны ЮНЕСКО не соответствует духу сотрудничества между Азербайджаном и этой организацией».